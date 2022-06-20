Вашингтон, 20 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Американские власти готовы работать с новым президентом Колумбии Густаво Петро, об этом заявил 20 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Я поздравляю народ Колумбии с тем, что его голоса были услышаны на свободных и справедливых президентских выборах», — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном Госдепартаментом.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с избранным президентом Петро для дальнейшего укрепления отношений между США и Колумбией и продвижения наших стран к лучшему будущему», — сказал он.

Напомним, Петро — кандидат от социалистической коалиции «Исторический пакт» — получил более 11,2 млн голосов колумбийских избирателей. Во время предвыборной кампании Петро обещал сосредоточиться на проблемах экологии и изменения климата, зависимости страны от внешних поставок продовольствия. Новый глава государства намерен увеличить расходы на образование, восстановить отношения с Венесуэлой и попытаться изменить условия соглашения о свободной торговле с США.