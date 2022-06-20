Донецк, 20 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России каждый день освобождают новые территории ДНР и ЛНР, временно оккупированные Украиной.