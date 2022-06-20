Москва, 20 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В российской налоговой системе будет наблюдаться стабильность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.

Duma.gov.ru Алексей Кудрин

«Хочу сказать, что принципиальное повышение налогов не предвидится в ближайшие годы. Это некая стабильность в налоговой системе, которая скорее радует», — сказал он.

Фонд национального благосостояния, по его словам, будет использоваться частично для обслуживания или погашения государственного долга.

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