Приштина, Сербия, 20 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Турция поддерживает «евроатлантический путь Косово». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 19 июня во время визита в Приштину.

U. S. Department of State Мевлют Чавушоглу

Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел сепаратистского Косово Доникой Гервалой Чавушоглу отметил, что Турция также поддерживает «территориальную целостность и суверенитет Косово».

Он добавил, что соглашение между Косово и Сербией должно быть достигнуто дипломатическим путем, и что диалог, который стороны ведут при посредничестве ЕС, нужен для того, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

Министр иностранных дел Турции добавил, что главным камнем преткновения в отношениях Турции и Косово является существование на территории сепаратистского образования отделения организации FETO (Движение Гюлена — ИА REGNUM), которую Турция считает террористической.

«Стратегия, которую эта организация вела в нашей стране, проводится и в Косово. Они пытаются индоктринировать молодёжь и вкладываются в СМИ, а, с другой стороны, пытаются войти в государственные институты. Нас это беспокоит, так как мы знаем, что они опасны для будущего», — процитировало агентство «Бета» слова Чавушоглу.

Напомним, что Чавушоглу в Приштине провел также встречи с президентом Косово Вьосей Османи и премьер-министром Альбином Курти.