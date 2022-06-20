Москва, 20 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы России пытаются провести эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азот» в городе Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 20 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Это позволит российским войскам активнее проводить действия по зачистке территории этого предприятия от украинских оккупантов.

«За день-два у нас, я надеюсь, получится вывести значительную часть мирного населения. После того как мирные жители будут оттуда выведены, нам не придётся делать работу столь точечно, и мы будем вольны действовать, как нам удобнее и, думаю, после этого в течение нескольких дней решим вопрос с «Азотом», — сказал Алаудинов.