Манила, 20 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Сара Дутерте-Каприо, дочь президента Филиппин Родриго Дутерте, была приведена к присяге в качестве вице-президента страны, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

«Предстоящие дни могут быть полны вызовов, которые заставят нас быть более сплоченными», — заявила Сара Дутерте-Каприо в своей инаугурационной речи.

Как и отец, Сара Дутерте-Каприо стала юристом, прежде чем заняться политикой в 2007 году.

Кроме того, Сара Дутерте-Каприо также займет пост министра образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Филиппинское море, расположенное в западной части Тихого океана, для выполнения поставленных задач зашёл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.

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