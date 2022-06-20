Вильнюс, 20 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, говорится в заявлении МИД России по блокаде Калининградской области.

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В министерстве рассказали, что 20 июня в МИД вызвали временную поверенную в делах Литвы В. Умбрасене. Ей был заявлен решительный протест из-за введения запрета на значительную часть номенклатуры для железнодорожного транзита через территорию Литвы в Калининградскую область, потребовав отмены рестрикций.

«Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в информации МИД России.

Литва с 17 июня ввела запрет на транзит части грузов в Калининградскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России назвал беспрецедентным и незаконным решение Литвы. При этом в МИД прибалтийской страны рассказали, что ограничения введены под руководством Еврокомиссии.