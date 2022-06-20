Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Сайт Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Финэк) подвергся DDos-атакам злоумышленников в первый день начала приёмной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Alexhost.ru DDoS-атака

Представитель университета подтвердила тот факт, что сайт Финэка подвергся хакерским атакам. В СПбГЭУ это связали с началом приёмной кампании.

«Заметили с утра сегодня, с сегодняшнего дня вот до сих пор, — уточнили в пресс-службе. — Мы работаем как раз, наши службы делают всё для того, чтобы стабилизировать работу сайта».

Для недопущения последующих атак специалисты предпримут все необходимые меры. На данный момент сайт вуза функционирует, все сервисы доступны.

Напомним, 17 июня DDos-атакам подверглись ресурсы Петербургского международного экономического форума.