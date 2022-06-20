Москва, 20 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Известная певица Лолита Милявская раскрыла способы экономии средств во время своего пребывания в Болгарии. Об этом 20 июня написал «7 Дней».

Скриншот с YouTube Лолита Милявская

«Я хочу с вами поделиться хорошей новостью! Ура! Я сегодня заработала 200 долларов! Я ничего не делала, я только ходила. Я обрезала кусты, натерла мозоль секатором, объела шелковицу, я поломала ногти! Если бы я наняла кого-то на работу, отдала бы примерно столько же», — заявила артистка. Стоит отметить, что в Болгарии Милявская находится вместе с мамой и дочерью.

Напомним, в начале июня 2022 года стало известно об отъезде Лолиты Милявской из России. Как позднее призналась артистка, она уехала за границу лишь на некоторое время, чтобы отдохнуть.