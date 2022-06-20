Уфа, 20 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Численность населения выросла в Башкирии. Об этом 20 июня сообщил руководитель Башстата Акрам Ганиев на заседании регионального правительства в центре управления регионом.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

Он отметил, что, по предварительным данным, по состоянию на 1 октября 2021 года Башкирия занимает седьмое место по численности населения среди регионов России и первое место среди субъектов Приволжского Федерального округа.

Ганиев сообщил, что по предварительной информации, переписью населения было учтено 4,091 млн человек, которые постоянно проживают в Башкирии.

Он отметил, что в сравнении с итогами всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения Башкирии выросла на 0,5%, при этом численность населения Уфы выросла на 9%.

«Такая динамика позволила Уфе опередить по численности населения города Омск и Ростов-на-Дону и вплотную приблизиться к Самаре и Челябинску», — сообщил он.

Он также сообщил, что в республике продолжается процесс урбанизации.

«Доля городского населения Башкирии увеличилась на 1,4%и составила 61,8%, а сельского — 38,2%», — пояснил глава Башстата.

Чиновник отметил, что самыми многонаселенными регионами России являются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, Башкирия и Татария.