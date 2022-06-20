Волгоград, 20 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Девять современных троллейбусов с возможностью автономного хода поступили в депо муниципального «Метроэлектротранса» в Волгограде, сообщили корреспонденту 20 июня в пресс-службе городской администрации.

https://www.volgograd.ru Троллейбус с автономным ходом в Волгограде

Транспорт ждёт обкатка на улицах, водители протестируют работу подвижного состава с переключением на автономный ход и обратно. Новые троллейбусы развивают скорость до 60 км/ч, вмещают около 100 пассажиров, запаса хода на участках бесконтактной сети хватает на 20 и более км. Всего белорусский завод-производитель передал городу 35 единиц транспорта из 56 предусмотренных муниципальным контрактом.

Первая партия троллейбусов с 1 мая работает на маршруте №8А, вторую направят на маршрут № 10А.