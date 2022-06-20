Москва, 20 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в российский МИД, чтобы заявить решительный протест из-за ограничения транзита в Калининградскую область. Об этом говорится в опубликованном 20 июня сообщении МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В МИД потребовали, чтобы Вильнюс незамедлительно снял ограничения. Ранее Литва, предварительно не уведомив российскую сторону, запретила железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через свою территорию.

Российский МИД, подчёркивается в сообщении, считает решение литовской стороны провокационным и открыто враждебным. Такой шаг нарушает международно-правовые обязательства Литвы. В первую очередь это совместное заявление РФ и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России, принятое в 2002 году.

Если в ближайшее время грузовой транзит через Литву в Калининградскую область не будет восстановлен, «Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

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