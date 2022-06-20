Пенза, , 14:19 — REGNUM В Пензе по факту гибели на воде несовершеннолетней девушки проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Река Сура (сс)Xchgall

Установлено, что вечером 19 июня компания сверстников проводила время на берегу реки Старая Сура. Во время купания утонула 15-летняя девочка. Тело погибшей извлекли из воды сотрудники регионального пожарно-спасательного центра. При внешнем осмотре телесных повреждений на теле несовершеннолетней не обнаружили. Точную причину смерти подростка установит экспертиза.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области во время купального сезона-2021 по причине утопления погибли 25 человек.

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