Посёлок городского типа Икряное, Астраханская область, 20 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Подросток погиб в реке Хурдун в Астраханской области, по данному факту начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области 20 июня.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Предварительно установлено, что днём 18 июня в селе Икряное Икрянинского района области четверо одноклассников решили искупаться в реке Хурдун. Когда подростки переплывали реку, один из них, 16-летний юноша, начал тонуть. Его друзья попытались оказать ему помощь, однако безрезультатно, мальчик погиб.

Поиски мальчика велись, в том числе, при помощи очевидцев. Тело подростка извлекли из воды в нескольких десятках метров ниже по течению водолазы ГКУ «Волгоспас». Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.