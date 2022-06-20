Ульяновск, , 13:42 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд в ковидные госпитали не направили ни одного пациента, также нет новых летальных исходов от COVID-19. Соответствующие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 20 июня, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 475 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 и 19 июня — соответственно 14 и 13 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Количество выздоровевших от ковида достигло 198 448 человек, из них 19 июня выписаны 22 пациентов. Доля вылечившихся составляет 97,53%.

Последние двое суток, 18 — 19 июня, в Ульяновской области нет новых летальных исходов от ковида и ни одного из пациента с коронавирусом не госпитализировали в больницы.

Напомним, что всего в регионе скончались 4712 ковидных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проведено 2 136 656 лабораторных исследований на коронавирус. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 20,8%.

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