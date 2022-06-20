Оренбург, 20 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении сотрудника Управления Россельхознадзора возбудили уголовное дело. Чиновника обвиняют во взяточничестве, сообщили в СУ СУКР по региону.

Взятка

По версии следствия, госинспектор отдела внутреннего карантина растений, качества безопасности зерна, продуктов его переработки и надзора в области семеноводства Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбуржью в 2018–2022 годы брал взятки за совершение незаконных действий и бездействия при выдаче карантинных и фитосанитарных сертификатов.

Фигуранту предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.