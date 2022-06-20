Москва, , 13:40 — REGNUM Борьба жителей ДНР и ЛНР против оккупационного киевского режима должна войти в школьные учебники. Об этом на общем собрании Российского исторического общества заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Kremlin.ru

«Важное место в нашей повестке всегда отводилось вопросам преподавания истории в школе. Своего рода смысловым ядром всей системы школьного исторического образования на сегодняшний день служит историко-культурный стандарт. В 2014 году в его текст вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Сегодня на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что можно предусмотреть и периодичность актуализации историко-культурного стандарта, поскольку «история как наука и сама жизнь не стоят на месте».

Нарышкин также поддержал идею возврата к историко-культурной экспертизе, то есть оценке учебников на соответствие стандарту: «Российское историческое общество готово, как и прежде, проводить эту работу».