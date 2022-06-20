Эрбиль, Ирак, 20 июня 2022, 13:41 — REGNUM Власти Иракского Курдистана сообщили о регистрации подтверждённых случаев холеры на территории региона. Об этом 20 июня сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление министерства обороны региона.
По данным военного ведомства, известно о четырёх подтвержденных случаях холеры в районе города Эрбиль. Также в ведомстве сообщили о пяти случаях, в которых также подозревается холера.
Местные власти сообщают, что больницы в ближайшее время получат дополнительные мощности, в регионе планируется развернуть дополнительные мобильные бригады скорой помощи.
По данным властей, вспышки заболевания зафиксированы в нескольких регионах страны.