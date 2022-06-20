Бухарест, 20 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте возник пожар на территории одной из крупнейших в Восточной Европе текстильных фабрик — АРАСА. Об этом 20 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Dave Hogg Пожар

По предварительным данным, инцидент произошел в здании центрального цеха предприятия. Огонь быстро распространился по перекрытиям и перекинулся на близлежащие строения. В настоящее время пожару присвоена повышенная категория сложности.

О жертвах и пострадавших информации нет.

Ведутся эвакуационные и спасательные работы.