Москва, 20 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Известная телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о недостатках жизни в Швеции. Пост об этом она опубликовала в своём Telegram-канале.

Скриншот видеоинтервью Насти Ивлеевой Настя Ивлеева

Телеведущая отметила, что ей нравится в Швеции, но её смутило то, как рано закрываются местные заведения. По словам Ивлеевой, после 22:00 у неё не получается даже «вина выпить».

Добавим, что Ивлеева уехала из России в Швецию ради съёмок в новом телепроекте.

Ранее Анастасия Ивлеева объяснила, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. По словам телеведущей, её будущий избранник должен быть уверенным в себе и иметь хорошее чувство юмора.