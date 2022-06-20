Москва, , 13:36 — REGNUM Раздел «Импортозамещение», в котором технологические стартапы могут разместить свои импортозамещающие решения, открыл венчурный онлайн-хаб SberUnity. Об этом ранее сообщила пресс-служба Сбербанка.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Уточняется, что представители корпораций смогут на этой витрине выбрать оптимальные для себя аналоги зарубежных сервисов, опубликовать собственный запрос на технологии или заказать скаутинг.

При этом в этом разделе представлено порядка сотни отечественных стартапов, предлагающих решения, которые схожие по функционалу с продуктами SAP, Oracle, Zoom, MS Office, TeamViewer, а также специализированные no-code-решения.

Также указывается, что для размещения своей информации в указанной базе импортозамещения стартапам нужно указать, какие зарубежные сервисы они замещают, в чём их превосходят и какой именно функционал иностранного сервиса они могут реализовать. Регистрация и резидентство на SberUnity являются для стартапов бесплатными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инновационную фторполимерную плёнку NEVAFLON ETFE, способную заменить в агроиндустрии стекло, представило предприятие государственной корпорации «Ростех» — научный центр «Прикладная химия».