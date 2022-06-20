Москва, 20 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В ряде государственных программ должен был завершиться процесс импортозамещения, но эти данные не отражены в документах к законопроекту об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе заседания 20 июня глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Андрей Макаров

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По его словам, вопрос импортозамещения стоит в полный рост по целому ряду государственных программ.

«Мы видели все эти переносы и так далее, но этого вывода о том, что у нас происходит, к сожалению, у нас нет. Я думаю, что это важнейший вопрос, который предстоит обсудить во время рассмотрения закона об исполнении бюджета», — сказал он, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову.