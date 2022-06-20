Нур-Султан, 20 июня 2022, 13:36 — REGNUM Особую роль в январских беспорядках в Казахстане принадлежала банде Армана Джумагельдиева, которого в криминальной среде называют «Дикий Арман». Об этом 20 июня сообщил начальник Службы уголовного преследования генпрокуратуры республики Серик Шалабаев на брифинге.
«6 января одним из участников группировки Армана Джумагельдиева была реализована раздача пистолетов марки Glock и пистолетов Макарова преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу «Казахстан» в Алма-Ате», — заявил Шалабаев.
По его словам, члены банды разделились по десять человек. Кроме огнестрельного и холодного оружия они получили бронежилеты и защитные каски. Злоумышленники якобы похитили 24 человек, удерживали их и избивали. Один из похищенных погиб.
Шалабаев сообщил, что по данным делам арестовано 40 подозреваемых. Также продолжаются поиски остальных причастных к преступлениям.
Напомним, Джумагельдиева правоохранители Казахстана задержали в начале января. Он находится под арестом.