Донецк, 20 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сильный пожар произошел в микрорайоне Азотный. Об этом 20 июня заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

«Донецк вновь под обстрелами. Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города вновь оказались под массированными обстрелами ВФУ (вооруженных формирований Украины). Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли из «Града» Куйбышевский район Донецка.

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