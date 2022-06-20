Омск, 20 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о непогоде — сильном ветре и грозах.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 21 июня, а также 22 июня местами по Омской области возможны дожди, град и грозы. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.

Омичей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края 21 июня ожидается жаркая погода.

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