Москва, , 13:35 — REGNUM Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны. Об этом говорится в распространённом 20 июня заявлении ведомства.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главе дипломатической миссии Литвы в Москве заявлен решительный протест в связи с введением запрета транзита большой номенклатуры грузов.

«Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — сказано в заявлении.

Литовским дипломатам указали, что Москва расценивает принятые меры как открыто враждебные.