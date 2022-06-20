Москва, 20 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны. Об этом говорится в распространённом 20 июня заявлении ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Главе дипломатической миссии Литвы в Москве заявлен решительный протест в связи с введением запрета транзита большой номенклатуры грузов.

«Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — сказано в заявлении.

Литовским дипломатам указали, что Москва расценивает принятые меры как открыто враждебные.