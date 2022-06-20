МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить блокаду
Москва, 20 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны. Об этом говорится в распространённом 20 июня заявлении ведомства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
МИД РФ
Главе дипломатической миссии Литвы в Москве заявлен решительный протест в связи с введением запрета транзита большой номенклатуры грузов.
«Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — сказано в заявлении.
Литовским дипломатам указали, что Москва расценивает принятые меры как открыто враждебные.