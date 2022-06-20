Кваркено, Оренбургская область, 20 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершили расследование резонансного уголовного дела об убийстве 20-летней женщины и её трёхлетней дочери, сообщили 20 июня в СУ СКР по региону.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

В жестоком преступлении обвиняется 26-летний житель села Кваркено — глава семейства. По данным следствия, днём 12 ноября 2021 года мужчина из ревности нанёс колото-резанные ранения супруге. Маленькую дочь он задушил.

Злоумышленника оперативно задержали, когда он пытался скрыться. Мужчина уехал на такси в соседнее село и следовал к реке Сундук.

Оренбуржца отправили под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.