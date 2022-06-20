Чебоксары, , 13:32 — REGNUM В Чувашии четвёртые сутки подряд нет новых летальных исходов от ковида, а количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжило снижаться. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 80 750 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 и 19 июня — подтверждено соответственно 32 и 24 случая инфицирования.

Переболели ковидом 75 683 жителя, из них 19 июня выписаны 36 пациентов. Доля вылечившихся в целом составляет почти 93,73%.

Количество вновь госпитализированных осталось на прежнем уровне: последние двое суток, 18 и 19 июня, направлены на лечение в ковидные стационары 19 и 20 больных.

Новых жертв пандемии нет четвёртые сутки подряд, с 16 по 20 июня. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4647 ковидных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии продолжает снижаться: за неделю (с 10 по 17 июня) он упал на 2,7% и составил 23%, за месяц (с 20 мая по 17 июня) — на 10,8%.

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