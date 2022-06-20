Чебоксары, 20 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Чувашии четвёртые сутки подряд нет новых летальных исходов от ковида, а количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжило снижаться. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 80 750 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 и 19 июня — подтверждено соответственно 32 и 24 случая инфицирования.

Переболели ковидом 75 683 жителя, из них 19 июня выписаны 36 пациентов. Доля вылечившихся в целом составляет почти 93,73%.

Количество вновь госпитализированных осталось на прежнем уровне: последние двое суток, 18 и 19 июня, направлены на лечение в ковидные стационары 19 и 20 больных.

Новых жертв пандемии нет четвёртые сутки подряд, с 16 по 20 июня. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4647 ковидных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии продолжает снижаться: за неделю (с 10 по 17 июня) он упал на 2,7% и составил 23%, за месяц (с 20 мая по 17 июня) — на 10,8%.