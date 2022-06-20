Джакарта, , 13:32 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о возможной новой волне пандемии. Об этом, как сообщает CNN Indonesia, заявил глава ВОЗ в Индонезии.

Индонезия (сс) Prayitno

Тедрос Аданом Гебреисус обеспокоен тем, что у многих людей сложилось «ошибочное» мнение, согласно которому пандемия коронавируса утихла, поскольку число положительных случаев COVID-19 сократилось. На самом деле тенденция к снижению числа случаев заболевания коронавирусом неотделима от того факта, что частота тестирования в некоторых странах резко снизилась.

«40% населения земного шара все еще не вакцинировано. В то время как риск появления новых и более опасных штаммов вируса остается неоспоримым», — заявил глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус прибыл в Джокьякарту (Индонезия) для участия в первой встрече министров здравоохранения G20.

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