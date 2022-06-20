Омск, 20 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Уголовное дело о взятке возбуждено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в следственном управлении СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным ведомства, фигурантом дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») стал ведущий специалист одного из муниципальных казённых учреждений в Павлоградском районе.

По версии следствия, 42-летний чиновник был обязан осуществлять закупки для нужд образовательных учреждений Павлоградского муниципального района. При исполнении муниципального контракта с одним из обществ с ограниченной ответственностью о поставке каменного угля он должен был организовать проведение экспертизы поставленного товара и обеспечить его приёмку.

Как уточнили в СКР, подозреваемый осуществил незаконные действия в интересах ООО. Он принял поставленный товар, хотя каменный уголь не соответствовал условиям, указанным в контракте. После этого подозреваемый получил крупную взятку. Представитель ООО перевёл на его счёт 224 400 рублей.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 42-летняя доцент вуза подозревается в получении взятки.

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