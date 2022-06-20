Сеул, , 13:30 — REGNUM 11 октября в столице Южной Кореи стартует Сеульская неделя моды (Seoul Fashion Week 2023). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городских властей.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, что мероприятие, где представят коллекцию весна/лето, пройдет в в Dongdaemun Design Plaza (DDP) в центре Сеула и продлится пять дней.

Поскольку предстоящее мероприятие впервые с начала пандемии будет проходить полностью офлайн, городские власти возобновят приглашение на выставку покупателей со всего мира и иностранных журналистов.

Также в октябре в Сеуле состоятся показы мод и стенд Seoul Fashion Week в Париже в сотрудничестве с Tranoi, официальной выставкой Парижской недели моды.