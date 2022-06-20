Сеул, 20 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. 11 октября в столице Южной Кореи стартует Сеульская неделя моды (Seoul Fashion Week 2023). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, что мероприятие, где представят коллекцию весна/лето, пройдет в в Dongdaemun Design Plaza (DDP) в центре Сеула и продлится пять дней.

Поскольку предстоящее мероприятие впервые с начала пандемии будет проходить полностью офлайн, городские власти возобновят приглашение на выставку покупателей со всего мира и иностранных журналистов.

Также в октябре в Сеуле состоятся показы мод и стенд Seoul Fashion Week в Париже в сотрудничестве с Tranoi, официальной выставкой Парижской недели моды.