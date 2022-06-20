Минск, 20 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Удвоение группировки НАТО, угрозы военной безопасности Союзного государства диктуют необходимость консолидации совместных усилий Белоруссии и России, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») в ходе заседании Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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По его словам, по состоянию на июнь 2022 года НАТО в два раза увеличила численность группировки войск в Польше, Литве и Латвии — до порядка 37,5 тыс. человек.

«Авиация группировки увеличилась в разы и составляет более 135 боевых самолетов на территориях сопредельных государств, полеты разведывательной авиации участились и составляют шесть-семь самолетовылетов вдоль наших границ ежесуточно», — отметил парламентарий.

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На Украину из США начались поставки реактивных систем залпового огня большого радиуса действия М-142 Himars, которые имеют дальность поражения реактивным снарядом до 70 км и оперативно-тактической баллистической ракетой до 300 км, которые способны наносить огневые удары по Союзному государству, добавил Красов.

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