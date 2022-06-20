Симферополь, , 13:27 — REGNUM Украинские войска нанесли удар по российским буровым платформам, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что утром враг нанёс удар по буровым платформам «Черноморскнефтегаза».

«Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сказал Аксёнов.

По его словам, в результате атаки пострадали три человека, поиски некоторых рабочих продолжаются. Проходит спасательная операция, в которой задействованы патрульные суда и авиация.