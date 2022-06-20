Симферополь, 20 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар по российским буровым платформам, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

Он рассказал, что утром враг нанёс удар по буровым платформам «Черноморскнефтегаза».

«Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сказал Аксёнов.

По его словам, в результате атаки пострадали три человека, поиски некоторых рабочих продолжаются. Проходит спасательная операция, в которой задействованы патрульные суда и авиация.