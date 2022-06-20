Москва, 20 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Инновационную фторполимерную плёнку NEVAFLON ETFE, способную заменить в агроиндустрии стекло, представило предприятие государственной корпорации «Ростех» — научный центр «Прикладная химия». Об этом ранее сообщила пресс-служба Ростеха.

Admlip.ru В теплице

Отмечается, что созданный предприятием материал может контролировать передачу тепла и ультрафиолета, а также прочнее и долговечнее стекла, а также он обладает почти стопроцентной светопроницаемостью и эффектом против капель.

Кроме того, уточняется, что при использовании нового материала может быть значительно увеличено производство сельхозпродукции за счет использования полного спектра естественного дневного света.

При этом указывается, что стекло и полиэтилен в теплицах и парниках пропускают только 5% необходимых растениям лучей солнечного спектра, в то время как новая плёнка пропускает 95% солнечного света и свыше 90% лучей в ультрафиолетовом диапазоне, что положительно влияет на урожайность и улучшает здоровье растений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соглашение о совместном развитии российских цифровых продуктов и сервисов для отечественной отрасли авиаперевозок подписали на ПМЭФ-2022 государственная корпорация «Ростех» и авиакомпания «Аэрофлот».