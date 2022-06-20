Брюссель, 20 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро 20 июня передал последние останки первого демократически избранного премьер-министра Конго и одного из символов борьбы народов Африки за независимость Патриса Лумумбы его потомкам, сообщает Politico.

Демократическая Республика Конго

Единственные известные останки национального героя Конго — это зуб, вывезенный из страны офицером бельгийских спецслужб, после того как тело убитого Лумумбы было растворено в кислоте в 1961 году. Лумумбу с соратниками пытали в присутствии бельгийских офицеров и расстреляли по приказу властей провозгласившей независимость от Конго провинции Катанга.

Передача зуба потомкам — последний пример усилий Киншасы и Брюсселя по улучшению отношений. Она «важна, если мы хотим иметь будущее, в котором будем гармонично работать вместе», сказал де Кроо.

«Важно, — добавил он, — чтобы мы проговорили то, что произошло в прошлом, а также охарактеризовали роль, которую сыграли некоторые бельгийцы в тот момент».

Для детей Лумумбы, официально попросивших бельгийского короля передать им останки, доставка зуба домой означает, что их отец наконец-то сможет упокоиться в родной земле.

«У нас общая история, с обеих сторон, — сказала дочь бывшего премьер-министра Конго Джулиана Лумумба. — Это повод для надежды, а не только для сожаления. Это момент надежды на то, что Бельгия и Конго будут жить вместе в гармонии».

Зуб будет положен в мавзолее в Киншасе.

Передача останков является частью усилий Бельгии, стремящейся загладить свою вину за колониальное прошлое, когда конголезцы подвергались принудительному труду, систематическим увечьям и издевательствам, в результате чего погибло до 10 миллионов человек.