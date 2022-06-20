Омск, 20 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Авангард»

Отмечается, что соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на один год.

Ткачёв является воспитанником «Авангарда». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ткачёв выступал за санкт-петербургский СКА, владивостокский «Адмирал» и уфимский «Салават Юлаев».

В 2021 году Ткачёв перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», в составе которого сыграл четыре матча и отдал две результативные передачи. Большую часть сезона 2021/22 он провёл в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» «Онтарио».