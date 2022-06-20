Санкт-Петербург, 20 июня 2022, 13:31 — REGNUM Здание в центре Санкт-Петербурга, которое перестраивали в интересах сети отелей Hilton, приобрёл частный инвестор. Об этом сообщили 20 июня в компании Rusland SP, сообщает «Деловой Петербург». Дом, по которому состоялась сделка, находится между Невским проспектом и Итальянской улицей.

Набережная реки Фонтанки, 23. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
Набережная реки Фонтанки, 23. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
Сервис «Яндекс. Карты»

«Девелопментом гостиницы занималась ГК «Садовой Кольцо», покупателем выступил частный инвестор. Объём инвестиций в реконструкцию составит около 2 млрд рублей. Цена сделки составляет порядка 90 тыс. рублей за кв. м. Интересы продавца представляло ООО «Авалон Эстейт», — сказано в отчёте сделки.

Бренд DoubleTree by Hilton международной сети Hilton Worldwide ранее подписал договор на управление гостиницей. Однако документ был расторгнут из-за решения Hilton покинуть российский рынок.

Сам дом, по которому прошла сделка, относится к памятникам культурного наследия. Датой постройки является 1790 год. Площадь объекта в 3,7 тыс. кв. метров позволит создать сто гостиничных номеров.

Так, как здание нуждается в реконструкции, вся концепция работ будет сохранена. В части обеспечения инженерного оборудования будет пересмотр проекта в сторону импортозамещения.

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