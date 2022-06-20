Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Здание в центре Санкт-Петербурга, которое перестраивали в интересах сети отелей Hilton, приобрёл частный инвестор. Об этом сообщили 20 июня в компании Rusland SP, сообщает «Деловой Петербург». Дом, по которому состоялась сделка, находится между Невским проспектом и Итальянской улицей.

Набережная реки Фонтанки, 23. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

«Девелопментом гостиницы занималась ГК «Садовой Кольцо», покупателем выступил частный инвестор. Объём инвестиций в реконструкцию составит около 2 млрд рублей. Цена сделки составляет порядка 90 тыс. рублей за кв. м. Интересы продавца представляло ООО «Авалон Эстейт», — сказано в отчёте сделки.

Бренд DoubleTree by Hilton международной сети Hilton Worldwide ранее подписал договор на управление гостиницей. Однако документ был расторгнут из-за решения Hilton покинуть российский рынок.

Сам дом, по которому прошла сделка, относится к памятникам культурного наследия. Датой постройки является 1790 год. Площадь объекта в 3,7 тыс. кв. метров позволит создать сто гостиничных номеров.

Так, как здание нуждается в реконструкции, вся концепция работ будет сохранена. В части обеспечения инженерного оборудования будет пересмотр проекта в сторону импортозамещения.

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