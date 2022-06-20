Аден, Йемен, 20 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В ООН призвали мировое сообщество профинансировать откачку сырой нефти из хранилища Сафер на западне Йемена. Об этом 20 июня сообщает Belqees TV со ссылкой на заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвид Грессли.

Ferdinand Reus Сана. Йемен

По его словам, хранилище находится в аварийном состоянии. В любой момент может произойти утечка сырой нефти, что приведёт к экологической катастрофе в Красном море.

По оценке Грессли, на ликвидацию последствий потребуется более $20 млрд. Местное рыболовство понесёт урон, от которого не сможет оправиться в течение 25 лет.

Чиновник отметил, что для работ по укреплению нефтехранилища ООН необходима сумма в $80 млн.