Томск, 20 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Томской области с 1 июля подорожает отопление, холодная вода, а также электричество. Рост тарифов составит от 4,9 до 8% в зависимости от коммунальной услуги, сообщает портал VTomske.

Тарифы ЖКХ

Так, цены на теплоснабжение в Томске вырастут на 7,6%, достигнув отметки в 2,246,93 рубля за гигакалорию. Тариф на холодную воду составит 56,76 рубля за кубометр (+8%), на водоотведение — 39,05 рубля за кубометр (+7%).

Электричество для горожан, живущих в оборудованных газовыми плитами домах, подорожает на 4,9% (до 4,04 рубля за киловатт-час). Для всех остальных тариф вырастет на 6,6% (до 2,91 рубля).

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