Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Многофункциональный морской терминал «Петролеспорт» (входит в группу Global Ports) приступил к обслуживанию нового контейнерного сервиса, который связал Большой порт Санкт-Петербург и крупнейший морской порт Индии — Нава-Шева.

Новый сервис ориентирован на транспортировку в Индию и страны АТР российских экспортных грузов «Петролеспорт»

Как сообщили 20 июня в пресс-службе «Петролеспорта» (ПЛП), приоритетом для сервиса является транспортировка в Индию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона российских экспортных грузов, в том числе бумаги, химической продукции, пиломатериалов. Перевозки между ПЛП и портом Нава-Шева будет выполнять судно вместимостью 1094 TEU. Время в пути составляет 25 дней. Организатором перевозки выступает транспортно-экспедиторская компания «Модуль».

Как ожидается, судозаходы в Петербург будут осуществляться на регулярной основе. В середине июля из Нава-Шевы в ПЛП отправится судно с индийскими грузами, включая текстиль, рис, химическую продукцию, лекарства, оборудование.

«Сложившийся в последние месяцы дефицит контейнерного тоннажа на Балтике привел к нарушению международных поставок через Северо-Запад России. Рассчитываем, что новый сервис из «Петролеспорта» на Индию будет востребован на рынке как в импорте, так и экспорте», — прокомментировал запуск новой линии Альберт Лихолёт, генеральный директор Global Ports.

«Петролеспорт» является крупнейшим в России многофункциональным терминальным комплексом. Включает контейнерный, автомобильный, ро-ро терминалы и терминал навалочных и генеральных грузов.

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