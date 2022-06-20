Пермь, , 13:23 — REGNUM В больницы Пермского края за сутки, 19 июня, поступили девять новых пациентов. Суточный показатель госпитализаций держится на одном уровне два дня подряд, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в регионе зафиксировано 371 005 заражений коронавирусом. За последние сутки выявили 36 случаев.

Среди заражённых 11 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Новые носители коронавируса случаи заболевания диагностированы в 14 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, в Кизеле, Краснокамском, Октябрьском, Чусовском, Очерском, Верещагинском, Суксунском, Чайковском, Бардымском, Кунгурском, Карагайском и Соликамском городских округах и муниципальных районах.

В Прикамье от болезни оправился в общей сложности 361 881 человек. От COVID-19 скончались 8834 человека.