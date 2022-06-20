Москва, 20 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. После четырех недель роста нефть марки Brent закрылась в минусе по итогам минувшей торговой пятидневки, опустившись с новых мартовских максимумов за пределами уровня $125 за баррель до $113, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Pixabay.com Добыча нефти

«Сегодня, 20 июня, давление продавцов сохраняется — фьючерсы с начала дня теряют без малого 0,8%, направляясь к отметке $112.

Главная причина, по которой фьючерсы не только не смогли задержаться на достигнутых высотах, но и отступили, заключается в опасениях относительно спроса, которые растут вместе с рецессионными рисками.

По мере ужесточения политики мировыми Центробанками повышается вероятность «жесткой посадки» экономики, которая столкнулась с серьезными трудностями из-за продолжающегося геополитического конфликта.

Причем в случае усугубления ситуации и появления реальных признаков кризиса эта тенденция будет только усиливаться, что может создать угрозу для восходящего тренда на рынке нефти, правда, не на данном этапе.

Важно помнить и о том, что проблема сокращения предложения тоже актуальна и будет поддерживать рынок нефти, пока существует конфликт между Россией и Украиной.

В ближайшей перспективе возможно более глубокое снижение цен, с пробоем уровня $112 долларов и целью в районе $110. Однако психологическому уровню $100 на данном этапе ничего не угрожает», — считает эксперт.

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