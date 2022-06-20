Москва, 20 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Объем Фонда национального благосостояния по итогам 2022 года снизится до 12,837 трлн рублей. (9,1% ВВП) с 13,565 трлн рублей (10,4% ВВП) за 2021 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В 2023 г объем ФНБ сократится до 11,758 трлн рулей. (8% ВВП), в 2024 г — до 11,3 трлн (7,1% ВВП), в 2025 г вырастет в денежном выражении — до 11,398 трлн рублей, сократившись в относительном (6,8% ВВП), отмечает «Интерфакс» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов.

Планируется инвестирование средств ФНБ в инфраструктурные проекты, говорится в документе. Совокупный объем инвестиций за 2022−2025 годы предусмотрен в объеме 5 трлн рублей.