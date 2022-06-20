Краснодар, , 13:20 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, ее заместителя и ведущего специалиста-эксперта отдела, а также троих главных специалистов-экспертов передано в суд, сообщили 20 июня в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Начальнику отдела предъявлено обвинение в трёх эпизодах получения взяток группой лиц, ещё в двух эпизодах получения взяток, а также в организации служебного подлога и превышении должностных полномочий. Её бывшие подчинённые обвиняются, в зависимости от роли каждого, по статьям о получении взяток группой лиц, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Фигурантом по статье о даче взятки также проходит представитель коммерческой фирмы.

Согласно версии следствия, бывший начальник отдела надзора за питанием населения и её бывшие подчинённые обвиняются в том, что весной 2021 года систематически получали взятки в размере от 20 до 150 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций. За это они не проводили проверки и не привлекали нарушителей к административной ответственности, а в случае выявления нарушения законодательства вносили в акты данные об отсутствии нарушений. Общая сумма взяток, переданных сотрудникам управления, составила, по данным следствия 470 тысяч рублей.

В ходе следствия суд наложил арест на движимое, недвижимое имущество и расчетные счета обвиняемых, а также на изъятые в ходе обыска в жилище бывшей начальника отдела более 3,2 миллиона рублей, 23 тысячи евро, 105 тысяч долларов США и более чем на 330 ювелирных изделий.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю. В настоящее время уголовное дело передано в суд.