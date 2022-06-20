Москва, , 13:20 — REGNUM Моральный дух в Вооруженных силах Украины находится в состоянии упадка. Об этом 20 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, ситуация не спасает даже западное вооружение. Какую технику Украине не предоставь, ситуацию на фронте это не поменяет, считает Алаудинов.

«Им хоть ядерную бомбу дайте, для нас ничего не поменяется. Настолько их дух уже убит, чтобы им не дали, как бы их не пытались взбодрить, вряд ли получится это сделать. Западные хозяева пытаются Украину подбодрить. Но мы идем вперед. Украина из западного оружия бьёт больше по мирным городам, а не по нам. Этим вооружением уничтожается мирное население», — сказал Алаудинов.

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