Брянск, 20 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В посёлке Суземка в Брянской области, обстрелянном утром 20 июня со стороны Украины, повреждена электроподстанция. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Александр Богомаз

По его словам, на место доставлены резервные источники электроснабжения, которые позволят обеспечить электричеством социальные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле посёлка Сузёмка пострадал один человек, работник РЭС.